Из-за засухи вода в Большую Ялту будет подаваться на шесть часов в сутки

Засуха в Крыму продолжается. Она добралась уже до ЮБК – Южного берега Крыма, где расположена основная масса морских курортов. Ранее стало известно об отключении до конца года горячей воды в Евпатории, а теперь почасовую подачу воды вводят в Большой Ялте.

На совещании по теме водоснабжения республики глава министерства ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев сообщил, что с 14 декабря Ялта переходит на подачу воды по графику. Воду будут подавать три часа утром и три часа вечером.

"Мы наблюдаем минимальные притоки в основные водохранилища, которые питают Большую Ялту. Это Счастливенское и Загорское водохранилища. По нашему плану, который разработан муниципальным образованием, при приближении к 6 млн кубометров наполнения, мы должны перейти к плановому снижению подачи воды. По плану мероприятий с 14 декабря администрация города планирует приступить к снижению подачи воды. На текущей неделе будет произведено оповещение всех объектов и со следующего понедельника – переход на график подачи: по три часа утром и три часа в вечернее время", - цитирует Черняева "Крыминформ".

Глава ведомства сообщил, что сейчас для города ведется поиск дополнительных источников воды – разрабатываются артезианские скважины, а также готовится площадка для строительства опреснительной станции.

Напомним, в конце ноября был зафиксирован исторический минимум запасов воды в водохранилищах, питающих Ялту.