Задержанным в Турции журналистам НТВ грозит обвинение в шпионаже

Задержанным в Турции российским журналистам телеканала НТВ могут предъявить обвинения в шпионаже, сообщает РИА Новости.

По словам источника, дело сотрудников программы "Центральное телевидение" передано в суд.

Утром 3 декабря репортер Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили о своем задержании в пригороде Стамбула.

Причиной для задержания стала съемка около центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов.

Ранее отмечалось, что связь с сотрудниками телеканала прервалась в день задержания. МИД РФ и генконсульство РФ в Турции проясняли ситуацию.