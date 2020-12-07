07 Декабря 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Мама с коляской (2020) | Фото: Накануне.RU

Число переболевших COVID-19 на Среднем Урале превысило 49 тысяч

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 387 новых случаев коронавируса.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз оказался лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (203 случая) и других муниципалитетов. Таким образом, на сегодняшний день общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Среднем Урале перевалило за 49 тысяч.

За сутки в области было выписано 388 человек и зарегистрировано 13 смертей больных COVID-19. Общее число выписанных достигло 41 тыс. 258, скончались 1 тыс. 118 человек.

Как сообщало Накануне.RU, на Среднем Урале врачам, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией, потребовалась помощь психологов.

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Число переболевших COVID-19 на Среднем Урале превысило 49 тысяч

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Теги: COVID-19, коронавирус, заболевшие, Свердловская область



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