Первые автомобили проедут по трассе Салехард - Надым 9 декабря

По трассе Салехард – Надым уже в эту среду проедут первые автомобили, сообщили Накануне.RU в правительстве Ямала.

Официальный запуск движения по новой дороге состоится 9 декабря.

"Дорога готова на 99%, остались последние штрихи и, как и обещали, ко Дню округа запустим по ней движение для всех видов транспортных средств. Напомню, примерно половина трассы будет в переходном типе дорожного покрытия, то есть в щебне", - сказал заместитель директора ГКУ "Дорожная дирекция ЯНАО" Илья Дашин.

Проект строительства дороги включает шесть участков, общая протяжённость которых – 344 км. Трасса свяжет запад и восток округа круглогодичным автомобильным сообщением, окружная столица соединится с основной сетью региональных дорог. В межсезонье и летом наземного сообщения не было, добраться из Салехарда до Надыма можно было только на самолете.

Дорога построена в сложных гидрогеологических условиях. Чтобы на болотистой местности построить надежную трассу, потребовалось более 1 млн самосвалов с грунтом для отсыпки земляного полотна и асфальтобетонной смесью, а также уложено 4 млн "квадратов" щебеночного покрытия. В щебне пока останется 183 км дороги. Это нужно, чтобы убедиться, что дорога "не поплывет" из-за оттайки основания, произошедшего в последние несколько лет. Как только результаты научного мониторинга покажут, что риска возникновения просадок нет, дорожники продолжат укладывать асфальт.

Напомним, проект строительства автодороги Надым – Салехард включает в себя шесть участков, общая протяженность которых – 344 км (если не считать прилегающие участки). Губернатор Дмитрий Артюхов "опробовал дорогу" во время второй поездки по региону. Для этого, впрочем, ему пришлось сменить автомобиль.

"Проезд по дороге Салехард - Надым есть. Хоть это был и УАЗик, но мы проехали очень быстро – за три часа от базы, где у нас находятся строители. Это означает, что, как мы и обещали, к концу года будет открыт сквозной проезд. Он не будет весь капитальный, будут участки в щебне, но все равно это постоянный, круглогодичный проезд, который принципиально поменяет качество жизни в западной части Ямала", – написал губернатор в социальных сетях.