07 Декабря 2020
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Общество В России Москва
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В России выявлено 28 142 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 28 142 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 20,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 18 850 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 488 912 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 43 597 летальных исходов, выздоровело 1 956 588 человек.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

Москва - 7279

Санкт-Петербург - 3741

Московская область - 1315

Нижегородская область - 485

Республика Карелия - 473

Архангельская область - 395

Свердловская область - 387

Воронежская область - 376

Вологодская область - 369

Ростовская область - 361

Хабаровский край - 337

Красноярский край - 332

Пермский край - 307

Челябинская область - 302

Республика Коми - 292

Мурманская область - 286

Ульяновская область - 275

Самарская область - 274

Республика Крым - 271

Иркутская область - 269

Забайкальский край - 267

Кировская область - 257

Саратовская область - 257

Волгоградская область - 252

Псковская область - 250

Омская область - 243

Республика Бурятия - 242

Приморский край - 236

Ставропольский край - 229

Тверская область - 221

Ханты-Мансийский автономный округ - 220

Алтайский край - 220

Республика Саха (Якутия) - 214

Ленинградская область - 212

Новгородская область - 209

Тульская область - 201

Калининградская область - 198

Томская область - 197

Ямало-Ненецкий автономный округ - 191

Ярославская область - 187

Удмуртская Республика - 186

Республика Хакасия - 181

Оренбургская область - 180

Краснодарский край - 179

Белгородская область - 178

Новосибирская область - 178

Кемеровская область - 177

Пензенская область - 176

Брянская область - 169

Ивановская область - 168

Тюменская область - 165

Курская область - 164

Орловская область - 162

Калужская область - 156

Астраханская область - 153

Владимирская область - 151

Смоленская область - 150

Липецкая область - 150

Амурская область - 147

Республика Башкортостан - 144

Чеченская Республика - 139

Сахалинская область - 135

Тамбовская область - 134

Костромская область - 126

Рязанская область - 126

Республика Дагестан - 120

Республика Чувашия - 118

Курганская область - 108

Республика Тыва - 99

Кабардино-Балкарская Республика - 98

Карачаево-Черкесская Республика - 96

Республика Адыгея - 95

Республика Калмыкия - 94

Республика Татарстан - 93

Республика Мордовия - 89

Республика Северная Осетия-Алания - 83

Камчатский край - 81

Республика Ингушетия - 81

Республика Алтай - 76

Севастополь - 73

Республика Марий Эл - 52

Магаданская область - 47

Еврейская автономная область - 29

Ненецкий автономный округ - 5

Чукотский автономный округ - 2

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В России выявлено 28 142 новых случая коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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