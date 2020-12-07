В России выявлено 28 142 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 28 142 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 20,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 18 850 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 488 912 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 43 597 летальных исходов, выздоровело 1 956 588 человек.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 7279
Санкт-Петербург - 3741
Московская область - 1315
Нижегородская область - 485
Республика Карелия - 473
Архангельская область - 395
Свердловская область - 387
Воронежская область - 376
Вологодская область - 369
Ростовская область - 361
Хабаровский край - 337
Красноярский край - 332
Пермский край - 307
Челябинская область - 302
Республика Коми - 292
Мурманская область - 286
Ульяновская область - 275
Самарская область - 274
Республика Крым - 271
Иркутская область - 269
Забайкальский край - 267
Кировская область - 257
Саратовская область - 257
Волгоградская область - 252
Псковская область - 250
Омская область - 243
Республика Бурятия - 242
Приморский край - 236
Ставропольский край - 229
Тверская область - 221
Ханты-Мансийский автономный округ - 220
Алтайский край - 220
Республика Саха (Якутия) - 214
Ленинградская область - 212
Новгородская область - 209
Тульская область - 201
Калининградская область - 198
Томская область - 197
Ямало-Ненецкий автономный округ - 191
Ярославская область - 187
Удмуртская Республика - 186
Республика Хакасия - 181
Оренбургская область - 180
Краснодарский край - 179
Белгородская область - 178
Новосибирская область - 178
Кемеровская область - 177
Пензенская область - 176
Брянская область - 169
Ивановская область - 168
Тюменская область - 165
Курская область - 164
Орловская область - 162
Калужская область - 156
Астраханская область - 153
Владимирская область - 151
Смоленская область - 150
Липецкая область - 150
Амурская область - 147
Республика Башкортостан - 144
Чеченская Республика - 139
Сахалинская область - 135
Тамбовская область - 134
Костромская область - 126
Рязанская область - 126
Республика Дагестан - 120
Республика Чувашия - 118
Курганская область - 108
Республика Тыва - 99
Кабардино-Балкарская Республика - 98
Карачаево-Черкесская Республика - 96
Республика Адыгея - 95
Республика Калмыкия - 94
Республика Татарстан - 93
Республика Мордовия - 89
Республика Северная Осетия-Алания - 83
Камчатский край - 81
Республика Ингушетия - 81
Республика Алтай - 76
Севастополь - 73
Республика Марий Эл - 52
Магаданская область - 47
Еврейская автономная область - 29
Ненецкий автономный округ - 5
Чукотский автономный округ - 2