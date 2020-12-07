07 Декабря 2020
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Реконструкция битвы за Москву в Новосибирске, 05.12.2020 (2020) | Фото: творческое объединение &quot;Фотокоры&quot;

В Новосибирске годовщину разгрома гитлеровцев под Москвой отметили военной реконструкцией

В Новосибирске прошла военно-историческая реконструкция, посвящённая годовщине переломного момента битвы за Москву — перехода Красной Армии в контрнаступление. Красноармейцев и солдат вермахта изображали около шестидесяти реконструкторов, прибывших не только из Новосибирска, но также из Бийска и Читы.

В Заельцовском парке установили макеты двух оборонительных рубежей, на одном из которых даже разместили два орудия — легендарные противотанковые пушки калибра 45 мм.

Реконструкция битвы за Москву в Новосибирске, 05.12.2020(2020)|Фото: творческое объединение "Фотокоры"

Были воссозданы образы рядовых бойцов и командиров, а также краснофлотцев.

Реконструкция битвы за Москву в Новосибирске, 05.12.2020(2020)|Фото: творческое объединение "Фотокоры"

"Немцев" набралось всего семеро, что, впрочем, неплохо отражало историческую реальность — к декабрю 1941 г. наступающие германские войска были изрядно обескровлены. А мотоцикл, не без труда заводящийся на морозе, стал тоже яркой отсылкой к архетипам войны.

Реконструкция битвы за Москву в Новосибирске, 05.12.2020(2020)|Фото: творческое объединение "Фотокоры"

Над подготовкой площадки поработали пиротехники, сделавшие поле боя ещё более реалистичным — звучали взрывы, а пространство между деревьями окутывал дым. Специальные магниевые заряды давали яркие вспышки при выстрелах из "сорокопяток".

Всё это позволило не только участникам, но и зрителям буквально перенестись в холодную военную зиму и живо прочувствовать дух одного из важнейших событий Великой Отечественной войны.

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В Новосибирске годовщину разгрома гитлеровцев под Москвой отметили военной реконструкцией

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Теги: Новосибирск, ВОВ, реконстркция



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