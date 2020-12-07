07 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
Владимир Путин, Сергей Чемезов (2018) | Фото: kremlin.ru

Чемезов рассказал, как ОАК спишут многомиллиардные долги до конца 2021 года: "Банки были не очень довольны"

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, как будут реструктуризированы (то есть списаны) долги Объединенной авиастроительной корпорации.
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Чемезов хлопотал о списании много месяцев. В частности, просил у Путина несколько сотен миллиардов рублей на докапитализацию ОАК. Но главным инструментом станет списание безнадежных долгов корпорации.

"Накопились огромные долги на период, когда мы получили эту компанию, общая сумма была в пределах 500 млрд руб. Около 400 млрд руб. — это объем, который сейчас погашается и реструктурируется. Очевидно было, что эти кредитные долги ОАК никогда самостоятельно не вернет. За период с 2000 года по сегодняшний день по сути ОАК заплатил дважды, а то и трижды за тот или иной кредит за счет процентов. Банки были готовы пойти на реструктуризацию. Часть средств, конечно, нужно получить в капитал, провести докапитализацию с тем, чтобы закрыть кредиты, а часть кредитов надо реструктурировать", - цитирует Чемезова газета "Известия".

"Конечно, они (банки) были не очень довольны. Потому что получали чистую прибыль. Понятно, что ОАК проценты всегда выплачивал. Пирамида росла-росла, но понятно, что когда-нибудь она могла рухнуть. Это было бы одинаково плохо и для авиастроения, и для банков", - отметил глава Ростеха.

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Чемезов рассказал, как ОАК спишут многомиллиардные долги до конца 2021 года: "Банки были не очень довольны"

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Теги: оак, сергей чемезов, ростех, списание долгов, рестрктуризация, докапитализация



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