Житель Екатеринбурга, сбивший четырех детей на пешеходном переходе, предстанет перед судом

Житель Екатеринбурга, который 27 августа текущего года сбил четырех детей на пешеходном переходе, предстанет перед судом. Инцидент произошел около 13.30. Водитель "Renault Sandero Stepway", 1961 г.р. двигался по ул. Бахчиванджи со скоростью 60 км/в., при допустимой в 20 км/ч.

Трое из четверых детей являются членами одной семьи. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, а одному несовершеннолетнему причинен тяжкий вред здоровью.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обвиняемый полностью признал свою вину, сообщив, что в момент инцидента был ослеплен солнцем. Ему грозит до двух лет лишения свободы.