В Тюменской области продолжают добор добровольцев для исследования вакцины от коронавируса

В Тюменской области ведется дополнительный набор добровольцев для исследования вакцины от коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в Тюменском государственном медицинском университете, у некоторых из 650 добровольцев, были выявлены антитела к коронавирусу. Это является одним из главных препятствий для участия в исследованиях.

В результате отбор не прошли примерно 15% медработников. В настоящий момент требуется еще около сотни добровольцев. Желающим предлагается заполнить заявку в группе "ЦСиМН Тюменского ГМУ" социальной сети "ВКонтакте".

Добровольцы должны быть старше 18 лет. Не допустят до испытаний людей с серьезными хроническими заболеваниями, аллергическими реакциями и тех, кто уже переболел коронавирусом, даже если болезнь протекала в легкой форме. Наблюдения за добровольцами будут продолжаться шесть месяцев. За этот период предусмотрено 11 встреч с врачами, пять из них - очные, остальные - по телефону. В любое время участник исследований может связаться с врачом.

Отметим, что среди желающих сделать прививку была глава областного Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Набрать новых участников исследования планируют до 17 декабря.