07 Декабря 2020
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Происшествия Южный ФО В России
(2006) | Фото: www.phototyumen.ru

В Астрахани четверо детей попали в реанимацию после посещения бассейна

В Астрахани 30 человек отравились хлором при посещении бассейна "Динамо".

В числе пострадавших - 20 детей, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что госпитализировали 16 человек, среди них 13 детей от четырех до 12 лет. Четверо детей находятся в реанимации.

ЧП произошло из-за превышения химической коонцентрации хлора при обрабоке воды в бассейне.

В прошлом году в Перми семь детей в возрасте от трех до 12 лет отравились хлором в сауне и были доставлены в больницу. Роспотребнадзор Пермского края установил, что сауна работала с нарушением санитарно – эпидемиологических норм и правил. В числе нарушений - отсутствие производственного контроля за содержанием остаточного хлора в воде.

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В Астрахани четверо детей попали в реанимацию после посещения бассейна

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Теги: астрахань, бассейн, хлор, дети



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