Передвижение россиян между регионами и внутри них, возможно, стоит ограничить – Минздрав

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что из-за пандемии необходимо рассмотреть возможность ограничения передвижения россиян между регионами и даже внутри них, передает ТАСС. При этом он не прокомментировал возможность повторного закрытия границ.

"Вторая волна показывает, что возникающие очаги внутри страны требуют рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц. В том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции", - заявил министр.

Напомним, во время первой волны эпидемии весной этого года ряд регионов пробовал вводить ограничения на въезд на их территорию, но практика была не особо успешной – она вызвала негодование со стороны россиян и непонимание со стороны федеральных властей, так что такие поползновения и инициативы были быстро свернуты.

Ранее и президент, и члены федерального правительства исключали, что в стране может быть введен повторный локдаун. Впрочем, глав регионов постоянно призывают действовать "в соответствии с ситуацией на местах".