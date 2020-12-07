В Перми оборонному заводу имени Дзержинского вернут котельную

Арбитражный суд Пркиамья удовлетворил иск бывшего управляющего машзавода имени Дзержинского Александра Ерёмина (лишился этого поста в октябре 2020 г.), который требовал признать незаконной сделки по купле-продаже котельной предприятия, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Применены последствия недействительности ничтожных сделок. О решении сообщено в картотеке дела на сайте инстанции.

Напомним, заявление поступило 22 февраля 2019 г. от тогда ещё конкурсного управляющего Ерёмина. Он требовал признать недействительными договор купли-продажи имущества №85/15-66/1 от 29 января 2009 г., заключённого с ООО "Пермский край", а также соглашения №1 о купле-продаже от 29 апреля того же года, заключённого между двумя ООО – "Пермский край" и "Регион". Согласно бумагам, оборонный завод потерял котельную. В силу того, что здание, где она располагается, неотделимо от неё, продать отдельно котельную невозможно. Следовательно, сделка незаконна, говорится в документе.

Как сообщало Накануне.RU, ранее с проблемами предприятия решил разобраться губернатор края Дмитрий Махонин. По его словам, "мы (власти) годами занимались культурой, вместо того, чтобы заниматься промышленностью". Вместе с тем положение завода до сих пор остается трудным.