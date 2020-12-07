Аналитики заявили о провале программы импортозамещения в России

Россия не смогла за счет внутреннего производства заместить поставки основных категорий импортных продуктов, в том числе запрещенных к ввозу в рамках контрсанкций в августе 2014 года. Об этом заявляют исследователи Национального рейтингового агентства, пишет газета "Коммерсант".

Существенно сократились только поставки импортного мяса — на 65%. По некоторым направлениям - полный провал. Так, импорт овощей сократился всего на 27%, в то время как предусматривалось сокращение на 70,3%.

В исследовании отмечается, что на смену одним поставщикам продуктов пришли компании из других стран. Однако в большинстве случаев речь идет не о замещении, а о реэкспорте все той же, в основном европейской, "запрещенки".

В августе 2014 года власти запретили импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против Москвы: США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.

Ввозить на территорию РФ запретили мясо, колбасы, рыбу и морепродукты, овощи, фрукты, молочную продукцию. В настоящее время запрет на поставки действует до конца 2020 года.

Напомним, в апреле 2019 года министр экономического развития РФ Максим Орешкин не смог ответить на вопрос, сколько Россия вложила средств в импортозамещение. Казус с чиновником произошел на заседании Международного арктического форума.