В Хабаровске власти собрались приватизировать мусороперегрузочную станцию, построенную на деньги города три года назад

Власти Хабаровска собрались приватизировать мусороперегрузочную станцию (МПС) "Южная", которую три года назад построили за 650 млн руб. на деньги городского бюджета.

Тема вызвала столь острый общественный резонанс, что врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев даже предложил городским депутатам приостановить процесс и "разобраться".

"В 2019 году оформили лицензию на обработку отходов. С тех пор МПС фактически не эксплуатировалась по назначению. Сейчас этот комплекс находится в ведении МУП "Эксплуатирующая организация "Южная", и администрация Хабаровска намерена реорганизовать эту структуру в ООО", - написал в своем Telegram-канале Дегтярев. Он отметил, что смена формы собственности в ближайшей перспективе может привести к переходу объекта, построенного на городские средства, в частные руки.