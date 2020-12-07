07 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
коллаж, Олег Добродеев, Константин Эрнст, телевизор, новый год, пульт (2018) | Фото: Накануне.RU

ВГТРК обогнал Первый канал по аудитории, но Эрнст этим цифрам вообще не верит

ВГТРК в этом году снова обходит Первый канал по размеру аудитории. По крайней мере, это следует из данных за январь-ноябрь 2020 года по исследованиям ECI Media Management и Mediascope, на которые ссылается РБК.

Так, по всей стране с учетом малых городов и сел у "России 1" (флагман ВГТРК) среднесуточная доля аудитории 4+ равнялась 11,7%, у Первого канала – 10,1%, у НТВ -  9,7%.

Издание отмечает, что увеличение географии измерений в этом году (ранее измерялась аудитория только в крупных городах) привело к размытию долей "России 1" и "Первого". Зато от новой системы измерений выиграл канал НТВ – его среднесуточная доля в крупных городах достигала лишь 9,5%.

Интересно мнение главы Первого канала Константина Эрнста. Он считает, что система измерений с помощью "железных коробочек" сегодня устарела: "Анализировать аудиторию на основании этих данных так же опасно, как летчику пилотировать самолет по сломанным приборам. В 2020 году, когда телевидение потребляется в значительной степени не через телевизор, обсуждение среднесуточной доли по железным коробочкам может увлекать только тех, кто своим годовым бонусом интересуется больше, чем зрителями".

"Мало кто представляет, что доли и рейтинги больших каналов, например в Москве (городе с 13-миллионным населением), часто распределяются на основании данных порядка 30 таких коробочек, так что победу того или иного канала явно определяет бабушка, в чью-то пользу заснувшая у телевизора. К сожалению, большую часть производителей телевизионного контента эти данные вынуждают ориентироваться на пожилых, не выходящих из дома женщин, отгоняя все другие возрастные и социальные группы от классического телевидения", - говорит продюсер.  

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ВГТРК обогнал Первый канал по аудитории, но Эрнст этим цифрам вообще не верит

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Теги: вгтрк, первый канал, телеизмерения, константин эрнст, рейтинг



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