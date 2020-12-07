В Челябинской области за сутки выявили 300 случаев COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 300 случаев COVID-19, из них восемь случаев у школьников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 28 тыс. 752 человек.

В настоящий момент в регионе 9 тыс. 624 заболевших. За сутки выписаны 100 человек, всего в регионе выздоровели 18 тыс. 119 пациентов.

За прошедшие сутки умерло тринадцать человек. От COVID-19 скончались трое мужчин 70 лет и пациент 80 лет и женщины 51, 59, 62 и 69 лет. Еще у пяти человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 67, 67, 70 и 72 лет и женщина 62 лет.