07 Декабря 2020
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Задержание группы лиц, подозреваемых в кражах парфюмерной продукции в Нижнем Тагиле (2020) | Фото: Пресс-группа МУ МВД России &quot;Нижнетагильское&quot;

В Нижнем Тагиле ОМОН задержал похитителей элитного парфюма

В Нижнем Тагиле полицейские задержали подозреваемых в хищении парфюмерной продукции из популярной сети магазинов косметики. Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в городском МУ МВД, группа состояла из трех мужчин 26, 28 и 31 лет, уроженцев одной из южных республик, и 18-летней уроженки Екатеринбурга: все они неоднократно наведывались в магазины самообслуживания Нижнего Тагила, где продавали элитный парфюм. При этом предпочтение отдавалось торговым точкам одного и того же бренда.

"Злоумышленники заранее подготавливали пакет из подручных материалов, который не срабатывал от несанкционированного выноса товаров. Все вместе они заходили в магазин. Мужчины отвлекали внимание продавцов и сотрудника охраны, задавая им всякого рода вопросы, а в это время девушка складывала духи в заготовленный пакет. После этого все покидали магазин", - раскрыли преступную схему в полиции.

Задержание группы лиц, подозреваемых в кражах парфюмерной продукции в Нижнем Тагиле (2020)|Фото: Пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

Вскоре у сыщиков появилась информация, что подозреваемые передвигаются на автомобиле марки "Форд". Сотрудники уголовного розыска при взаимодействии с оперативниками из Главного управления разработали операцию по их задержанию, к которой привлекли инспекторов ГИБДД и бойцов ОМОН Росгвардии.

В итоге всех задержали и доставили в отдел полиции Нижнего Тагила для разбирательства. Там выяснилось, что ранее двое мужчин и девушка уже привлекались к уголовной ответственности за кражи. Они во всем сознались и пояснили, что приезжали в Нижний Тагил за парфюмерией, а похищенный товар продавали в Екатеринбурге по 1000 рублей за штуку.

Задержание группы лиц, подозреваемых в кражах парфюмерной продукции в Нижнем Тагиле (2020)|Фото: Пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража совершенная группой лицо по предварительному сговору". Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.

Мужчины заключены под стражу, а их знакомая пока осталась под подпиской о невыезде. Полиция устанавливает их причастность к другим преступлениям на территории Екатеринбурга и в соседних областях.

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В Нижнем Тагиле ОМОН задержал похитителей элитного парфюма

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Теги: парфюм, ОМОН, задержание, Нижний Тагил



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