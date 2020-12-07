В Нижнем Тагиле ОМОН задержал похитителей элитного парфюма

В Нижнем Тагиле полицейские задержали подозреваемых в хищении парфюмерной продукции из популярной сети магазинов косметики. Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в городском МУ МВД, группа состояла из трех мужчин 26, 28 и 31 лет, уроженцев одной из южных республик, и 18-летней уроженки Екатеринбурга: все они неоднократно наведывались в магазины самообслуживания Нижнего Тагила, где продавали элитный парфюм. При этом предпочтение отдавалось торговым точкам одного и того же бренда.

"Злоумышленники заранее подготавливали пакет из подручных материалов, который не срабатывал от несанкционированного выноса товаров. Все вместе они заходили в магазин. Мужчины отвлекали внимание продавцов и сотрудника охраны, задавая им всякого рода вопросы, а в это время девушка складывала духи в заготовленный пакет. После этого все покидали магазин", - раскрыли преступную схему в полиции.

Вскоре у сыщиков появилась информация, что подозреваемые передвигаются на автомобиле марки "Форд". Сотрудники уголовного розыска при взаимодействии с оперативниками из Главного управления разработали операцию по их задержанию, к которой привлекли инспекторов ГИБДД и бойцов ОМОН Росгвардии.

В итоге всех задержали и доставили в отдел полиции Нижнего Тагила для разбирательства. Там выяснилось, что ранее двое мужчин и девушка уже привлекались к уголовной ответственности за кражи. Они во всем сознались и пояснили, что приезжали в Нижний Тагил за парфюмерией, а похищенный товар продавали в Екатеринбурге по 1000 рублей за штуку.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража совершенная группой лицо по предварительному сговору". Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.

Мужчины заключены под стражу, а их знакомая пока осталась под подпиской о невыезде. Полиция устанавливает их причастность к другим преступлениям на территории Екатеринбурга и в соседних областях.