07 Декабря 2020
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ковид-госпиталь, медицина, больница, коронавирус, палата, кислород, ивл (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Пермская больница приобретет три новейших аппарата ИВЛ

В Перми городская клиническая больница №4 объявила электронный аукцион на поставку аппаратов ИВЛ с принадлежностями, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация размещена на сайте госзакупок. Согласно информации, опубликованной в техническом задании, от поставщика требуется поставить в больницу три аппарата ИВЛ. Причем аппараты должны быть новые: не раньше 2020 г. выпуска.

Максимальная цена контракта составляет 4,9 млн руб.

В настоящий момент в Прикамье работают 1262 аппарата ИВЛ.

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Пермская больница приобретет три новейших аппарата ИВЛ

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Теги: госзакупки, ИВЛ, аукцион



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