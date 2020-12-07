На юге Индии госпитализировали более 300 человек с неизвестным заболеванием

Один житель индийского города Элуру штата Андхра-Прадеш скончался от неизвестной болезни, еще 315 человек госпитализированы с симптомами того же заболевания.

Как сообщает газета The Hindu, горожане стали поступать в больницы 5 декабря. У пациентов наблюдаются обмороки, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии.

При этом коронавирусная инфекция ни у кого не выявлена. Отмечается, что среди заболевших 46 детей и 70 женщин.

В минздраве штата предполагают, что массовое заражение могло произойти в результате загрязнения воздуха или из-за некачественных продуктов питания, передает Regnum.

Ранее китайские исследователи предположили, что новая коронавирусная инфекция возникла в Индии. По мнению ученых, вирус передался от животного к человеку на фоне жары и засухи в 2019 году, когда люди и животные были вынуждены пить одну воду.

Команда исследователей из Китайской академии наук полагает, что лишь затем коронавирус "перебрался" в китайский Ухань, где впервые и был официально выявлен.