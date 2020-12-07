07 Декабря 2020
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Общество В России Москва
книжка, учебник, дистанционное обучение (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Москвичи подадут обращения на имя Собянина с требованием отменить дистанционное обучение

9 декабря активисты движения "Родители Москвы" вместе с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным намерены подать личные обращения в мэрию Москвы с требованием отменить дистанционное обучение для школьников 6-11 классов и вернуть детей в школу.
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Ранее глава города Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для средних и старших классов до окончания второй четверти, то есть до конца года.

Московские власти утверждают, что переход на дистанционное обучение для этих групп школьников стало эффективным в предотвращении вспышек коронавируса. За последние сутки в городе было выявлено 7512 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1404 пациента с коронавирусом. На ИВЛ в столице находятся 462 человека.

"Родители Москвы" устроили встречу с Рашкиным 21 ноября на площади Гагарина в столице. Они обозначили, что выступают не против развития технологий, но не в том видев котором дистанционное обучение представлено сейчас. Они отметили, что постоянное нахождение за компьютером негативно сказывается на здоровье детей.

сход родителей, против дистанционного образования(2020)|Фото: leftfront.org

Активисты также собрали более 26 тыс. подписей против "дистанционки", которые будут направлены в администрацию президента России.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на этой неделе Госдума может рассмотреть в первом чтении пакет поправок, внесенный группой сенаторов. Они предлагают некоторые изменения, связанные с дистанционным обучением. В частности, предполагается разделить полномочия в этой сфере между Минпросвещения и Минобрнауки. При этом документ не регламентирует, кто и в какие сроки и каким оборудованием должен обеспечивать учащихся и учителей на дистанционном обучении, не вводятся и изменения в СанПиНы. В Минпросвещения говорят, что эти моменты будут регулировать подзаконные приказы министерств, которые ведомства выпустят после приятия поправок.

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Москвичи подадут обращения на имя Собянина с требованием отменить дистанционное обучение

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Теги: дистанционное обучение, сергей собянин, москва, госдума



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