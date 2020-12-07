Москвичи подадут обращения на имя Собянина с требованием отменить дистанционное обучение

9 декабря активисты движения "Родители Москвы" вместе с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным намерены подать личные обращения в мэрию Москвы с требованием отменить дистанционное обучение для школьников 6-11 классов и вернуть детей в школу.

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Ранее глава города Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для средних и старших классов до окончания второй четверти, то есть до конца года.

Московские власти утверждают, что переход на дистанционное обучение для этих групп школьников стало эффективным в предотвращении вспышек коронавируса. За последние сутки в городе было выявлено 7512 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1404 пациента с коронавирусом. На ИВЛ в столице находятся 462 человека.

"Родители Москвы" устроили встречу с Рашкиным 21 ноября на площади Гагарина в столице. Они обозначили, что выступают не против развития технологий, но не в том видев котором дистанционное обучение представлено сейчас. Они отметили, что постоянное нахождение за компьютером негативно сказывается на здоровье детей.

Активисты также собрали более 26 тыс. подписей против "дистанционки", которые будут направлены в администрацию президента России.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на этой неделе Госдума может рассмотреть в первом чтении пакет поправок, внесенный группой сенаторов. Они предлагают некоторые изменения, связанные с дистанционным обучением. В частности, предполагается разделить полномочия в этой сфере между Минпросвещения и Минобрнауки. При этом документ не регламентирует, кто и в какие сроки и каким оборудованием должен обеспечивать учащихся и учителей на дистанционном обучении, не вводятся и изменения в СанПиНы. В Минпросвещения говорят, что эти моменты будут регулировать подзаконные приказы министерств, которые ведомства выпустят после приятия поправок.