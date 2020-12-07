Глава Среднего Урала поздравил Екатеринбург с Днем святой Екатерины

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей уральской столицы с Днем святой Екатерины, небесной покровительницы столицы Урала, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

"Под именем святой Екатерины город имеет счастливую судьбу, живет полной динамичной жизнью, развивается и процветает, укрепляет традиции милосердия и благотворительности. Вот уже 10 лет как в эти декабрьские дни проходит главное благотворительное событие региона – Екатерининская Ассамблея. За эти годы многим уральские дети и семьи получили жизненно необходимую помощь благодаря средствам, собранным на Ассамблее", – сказано в обращении Евгения Куйвашева.

Глава региона напомнил, что именно этот день в дореволюционное время считался главным праздником Екатеринбурга. В это время организовывались наиболее важные события и мероприятия. Евгений Куйвашев пожелал всем горожанам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях.

"Именно ваша любовь и стремление внести свой вклад в историю и судьбу Екатеринбурга делает его успешным, современным, комфортным и привлекательным для жизни городом!" – сказал глава региона.

Напомним, что аукцион Екатерининской Ассамблеи-2020, прошедший 4 декабря, собрал порядка 65 млн руб. Поскольку собранная сумма превышает заявленную проектом - благотворители передадут оставшиеся средства организациям, занявшим второе и третье место в рейтинговом голосовании. Ведь с учетом 29,9 млн руб., оставшихся от сбора средств 2019 года, покрываются потребности всех трех благополучателей-2020.