В Копейске из-за возгорания из школы эвакуировали почти 700 человек

Из школы №6 в Копейске из-за задымления эвакуировали 646 учеников и 37 человек персонала, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Сообщение о задымлении в школе поступило в 9.16.

Горело масло на плите в школьной столовой. Сотрудники учреждения самостоятельно потушили возгорание при помощи огнетушителя и провели эвакуацию.

Помощь пожарно-спасательных подразделений не потребовалась.

После проветривания ученики и персонал вернулись в школу. Сейчас она работает в штатном режиме.