Свердловским врачам, ведущим борьбу с коронавирусом, потребовалась помощь психологов

На Среднем Урале врачам, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией, потребовалась помощь психологов.

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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, длительные физические и эмоциональные нагрузки негативно сказываются на психологическом состоянии врачей и среднего медицинского персонала. В связи с этим министерство здравоохранения региона обратилось за помощью к психологам МЧС России, как к специалистам по оказанию психологической помощи в экстремальных и кризисных ситуациях.

Сотрудники Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС посетили одну из больниц Екатеринбурга, перепрофилированную для лечения больных COVID-19. Также они приехали на станцию скорой медицинской помощи, операторы которой в круглосуточном режиме принимают звонки от заболевших и их родственников. Работа с медработниками проводилась в индивидуальном формате в отведенных для этого помещениях "зеленой зоны".

Как добавили в ведомстве, в ближайшее время психологи филиала начнут оказывать помощь врачам других больниц Екатеринбурга и Свердловской области.