07 Декабря 2020
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Происшествия Пермский край
Сгоревший автобус, трасса (2020) | Фото: vk.com/barda_da

Прокуратура выяснит, почему на трассе в Прикамье сгорел автобус

Сотрудники прокуратуры выяснят, были ли нарушения в организации передвижения сгоревшего на трассе автобуса, сообщили Накануне.RU в прикамском надзорном ведомстве.

"Прокуратура выяснит, была ли перевозка безопасной, а также прошёл ли автобус вовремя техосмотр. В случае, если нарушения подтвердятся, будут приняты соответствующие решения", - уточнили в прокуратуре.

Напомним, автобус сгорел 6 декабря на трассе Оса – Юго-Камский. Пострадавших нет – пассажиров вовремя эвакуировали, а позже пересадили в другой автобус.

Сгоревший автобус, трасса(2020)|Фото: vk.com/barda_da

Сгоревший автобус, трасса(2020)|Фото: vk.com/podslushanoperm?_smt=public:2

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Прокуратура выяснит, почему на трассе в Прикамье сгорел автобус

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Теги: сгоревший автобус, трасса, Юго-Камский, Оса



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Ранее 06.12.2020 19:00 Мск В Прикамье на трассе сгорел пассажирский автобус

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