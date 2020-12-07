Прокуратура выяснит, почему на трассе в Прикамье сгорел автобус

Сотрудники прокуратуры выяснят, были ли нарушения в организации передвижения сгоревшего на трассе автобуса, сообщили Накануне.RU в прикамском надзорном ведомстве.

"Прокуратура выяснит, была ли перевозка безопасной, а также прошёл ли автобус вовремя техосмотр. В случае, если нарушения подтвердятся, будут приняты соответствующие решения", - уточнили в прокуратуре.

Напомним, автобус сгорел 6 декабря на трассе Оса – Юго-Камский. Пострадавших нет – пассажиров вовремя эвакуировали, а позже пересадили в другой автобус.