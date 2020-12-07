Американские ученые считают, что на дипломатов США нацеленно воздействовали радиоволнами

Американские ученые заявляют, что на дипломатов США в Китае и на Кубе оказывали направленное воздействие радиочастотной энергией. Об этом пишет The New York Times.

Исследователи американских Национальных академий наук, инженерного дела и медицины (НАН) в своем докладе отметили, что причинами недомогания дипломатов стали злонамеренные действия. Об этом якобы говорит специфичность радиочастотного воздействия, не носившего постоянного характера, как это могло бы быть вызвано в случае, если бы такие симптомы были вызваны работой бытовых приборов.

В то же время ученые не исключают, что на самочувствие дипломатов повлияли какие-то химические вещества или инфекционные заболевания, пишет Regnum.

Ранее Госдепартамент США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства на Кубе в 2016–2017 годах подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. У пострадавших проявились такие симптомы, как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон - "синдром Гаваны".

Гавана заявляет об отсутствии доказательств воздействий подобного оружия на американских дипломатов.