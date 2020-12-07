Губернатор Амурской области ушел на изоляцию с коронавирусом

Губернатор Амурской области Василий Орлов ушел на изоляцию – у него подтвердился коронавирус.

"Здравствуйте, друзья. Должен вам сообщить - у меня подтвердился положительный тест на COVID. Поэтому ухожу на изоляцию, буду работать дистанционно. Берегите себя и будьте здоровы!", - написал глава региона в Instagram.

На минувшей неделе в регионе было зафиксировано 1083 новых случая COVID-19, показатель заболеваемости (137,08 на 100 тысяч населения) на уровне предыдущей недели. Под медицинским наблюдением находится 7999 человек, бывших в контакте с больными COVID-19.