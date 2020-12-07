07 Декабря 2020
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Василий Орлов, врио губернатора Амурской области (2018) | Фото: amur.info

Губернатор Амурской области ушел на изоляцию с коронавирусом

Губернатор Амурской области Василий Орлов ушел на изоляцию – у него подтвердился коронавирус.

"Здравствуйте, друзья. Должен вам сообщить - у меня подтвердился положительный тест на COVID. Поэтому ухожу на изоляцию, буду работать дистанционно. Берегите себя и будьте здоровы!", - написал глава региона в Instagram.

На минувшей неделе в регионе было зафиксировано 1083 новых случая COVID-19, показатель заболеваемости (137,08 на 100 тысяч населения) на уровне предыдущей недели. Под медицинским наблюдением находится 7999 человек, бывших в контакте с больными COVID-19.

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Губернатор Амурской области ушел на изоляцию с коронавирусом

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Теги: василий орлов, коронавирус, положительный тест, губернатор, амурская область



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