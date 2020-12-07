07 Декабря 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
ЯНАО, село Лопхари, Шурышкарский район, медслужба (2014) | Фото: правительство.янао.рф

Глава Шурышкарского района Ямала подхватил коронавирус

Коронавирусом заразился глава Шурышкарского района Ямала Андрей Головин, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Так случилось, что и до меня добрался коронавирус. Хочу поблагодарить медработников, с риском выполняющих свой долг, за внимание. Волонтеров, которые доставляют больным медикаменты. За неделю получил несколько десятков предложений: предлагали и северную целебную ягоду, и копченую рыбу, и горячую уху. Огромное спасибо всем. Всё это усилило мою веру в то, что на севере живут по-настоящему бескорыстные и добрые люди", - написал Головин в своём Instagram.

Напомним, ранее коронавирус подтвердился у сотни вахтовиков крупнейшего в стране Бованенковского газового месторождения (ЯНАО).

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Глава Шурышкарского района Ямала подхватил коронавирус

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Теги: Андрей Головин, Шурышкарский район, коронавирус



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