БМПТ Уралвагонзавода поступили в дивизию ЦВО

Боевые машины поддержки танков (БМПТ) производства Уралвагонзавода (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) поступили в 90-ю гвардейскую танковую Витебско-Новгородскую дважды Краснознамённую дивизию Центрального военного округа. Как сообщили в пресс-службе УВЗ, это первая поставка БМПТ в Вооруженные силы РФ в рамках исполнения государственного оборонного заказа.

БМПТ, разработанные на Уральском КБ транспортного машиностроения, могут успешно применяться при разрешении конфликтов любой напряжённости для поражения противотанковых средств и эффективного подавления живой силы противника. Большие углы наведения автоматических пушек способствуют поражению мишени на верхних этажах зданий, позволяют обстреливать низколетящие воздушные цели типа беспилотных летательных аппаратов, вертолётов или даже самолётов.

В технике сочетаются мощное многоканальное вооружение с большим боекомплектом (в 2 раза объёмнее, чем у современных БМП), совершенные средства поиска и обнаружения целей, всеракурсная защита. По своей боевой эффективности одна БМПТ заменит две БМП и мотострелковый взвод.

А высокая подвижность и манёвренность БМПТ обеспечивается железным "сердцем" - дизельным многотопливным двигателем с наддувом В-92С2 мощностью 1000 л.с. производства ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК".

В УВЗ отмечают, что по сочетанию огневой мощи и защищённости аналогов БМПТ в мире нет. Боевая машина поддержки танков была принята на вооружение Сухопутных войск Вооруженных сил России в 2018 году.