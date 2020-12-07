07 Декабря 2020
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БМПТ производства Уралвагонзавод (2020) | Фото: uralvagonzavod.ru

БМПТ Уралвагонзавода поступили в дивизию ЦВО

Боевые машины поддержки танков (БМПТ) производства Уралвагонзавода (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) поступили в 90-ю гвардейскую танковую Витебско-Новгородскую дважды Краснознамённую дивизию Центрального военного округа. Как сообщили в пресс-службе УВЗ, это первая поставка БМПТ в Вооруженные силы РФ в рамках исполнения государственного оборонного заказа.

БМПТ, разработанные на Уральском КБ транспортного машиностроения, могут успешно применяться при разрешении конфликтов любой напряжённости для поражения противотанковых средств и эффективного подавления живой силы противника. Большие углы наведения автоматических пушек способствуют поражению мишени на верхних этажах зданий, позволяют обстреливать низколетящие воздушные цели типа беспилотных летательных аппаратов, вертолётов или даже самолётов.

БМПТ производства Уралвагонзавод(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

В технике сочетаются мощное многоканальное вооружение с большим боекомплектом (в 2 раза объёмнее, чем у современных БМП), совершенные средства поиска и обнаружения целей, всеракурсная защита. По своей боевой эффективности одна БМПТ заменит две БМП и мотострелковый взвод.

А высокая подвижность и манёвренность БМПТ обеспечивается железным "сердцем" - дизельным многотопливным двигателем с наддувом В-92С2 мощностью 1000 л.с. производства ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК".

В УВЗ отмечают, что по сочетанию огневой мощи и защищённости аналогов БМПТ в мире нет. Боевая машина поддержки танков была принята на вооружение Сухопутных войск Вооруженных сил России в 2018 году.

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БМПТ Уралвагонзавода поступили в дивизию ЦВО

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Теги: Уралвагонзавод, БМПТ, ЦВО, гособоронзаказ



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