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календарь, декабрь, 31 декабря (2017) | Фото: catalog.ykt.ru

Онищенко выступил резко против 10-дневных новогодних выходных

Геннадий Онищенко выступил против длинных новогодних праздников, во время которых россияне не работают. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке считает, что столь продолжительные выходные дни негативно влияют на здоровье наших соотечественников и экономику, поэтому от них стоит полностью отказаться.
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"Вы обратитесь в институт Склифосовского, они вам скажут, что первая декада января – это самые напряженные дни для скорой помощи, и так по всей стране. Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее. Конечно, это плохо. И если как-то оно демпфировалось (смягчалось - ред.) тем, что хотя бы в крупных городах люди летали за рубеж, то в этом году этого не будет", - цитирует РИА Новости Онищенко.

Также выходная декада сильно сказывается на экономике. Онищенко вспомнил, что в 90-х вообще отдыхали первые две недели января, но тогда "людям зарплату не платили, поэтому откупались прогулами", но сейчас для этого нет оснований. При этом Онищенко не против сделать выходным днем 31 декабря, "потому что все равно никто не работает".

Напомним, ранее ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об обязательном выходном дне 31 декабря с переносом рабочего дня на любой другой день в году. Но это предложение поддержано не было. Зато региональным властям предложили вводить выходной день на свое усмотрение, и несколько субъектов уже объявили 31 декабря в этом году выходным днем. В следующем году, напомним, правительство уже установило перенос, так что 31 декабря 2021 года будет выходным на федеральном уровне.

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Онищенко выступил резко против 10-дневных новогодних выходных

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Теги: геннадий онищенко, выходные дни, новогодние праздники, 31 декабря



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