Водители "скорых" Нижнего Тагила ответили властям: "Мы уже и так ездим на новых машинах"

Водители станции скорой медицинской помощи (ССМП) Нижнего Тагила сняли на видео свой автопарк, чтобы опровергнуть заявление о необходимости перехода на аутсорсинг для замены изношенных автомобилей. По их словам, 80% машин находится в идеальном состоянии: из 38 карет "скорой помощи" осталось только две 2014 г. и шесть 2015 г., которые уже в следующем году подлежат замене.

Негодование сотрудников городской ССМП связано с появлением в "подконтрольных администрации Нижнего Тагила СМИ и пабликах в соцсетях" статей и видео, подтверждающих необходимость перехода "скорых" на аутсорсинг. В них авторы указываются на изношенность автопарка, упоминая при этом только восемь машин, которые уже в скором времени должны быть списаны.

"Хотелось бы опровергнуть репортаж нашего местного паблика ТТ о том, что мы ездим на старых машинах, которые нужно поменять. Конкретно я езжу на машине 2017 г. Чтобы вы понимали, это был конец семнадцатого года, когда нам ее дали и работает она, по факту, с восемнадцатого года, - рассказывает один из водителей "скорой". – Машина в идеальном состоянии: на ней нет гнили, которую показали на одной единственной машине, которая идет под списание. То есть она вполне пригодна для работы и прослужат еще три года минимум".



Напомним, что эксперты назвали стоимость аутсорсинга тагильской "скорой" российским антирекордом. Помимо этого, на заседании круглого стола, вместе с экспертами водители ССМП Нижнего Тагила обсудили все плюсы и минусы перехода на аутсорсинг, заключив, что переход "скорой помощи" к частнику может не только негативно сказаться на трудовом договоре сотрудников бригад, но и на жизни и безопасности пациентов.