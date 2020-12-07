Водители "скорых" Нижнего Тагила ответили властям: "Мы уже и так ездим на новых машинах"

07 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
&quot;Скорая помощь&quot; (2020) | Фото: Екатеринбург.рф/ Федор Серков

Водители "скорых" Нижнего Тагила ответили властям: "Мы уже и так ездим на новых машинах"

Водители станции скорой медицинской помощи (ССМП) Нижнего Тагила сняли на видео свой автопарк, чтобы опровергнуть заявление о необходимости перехода на аутсорсинг для замены изношенных автомобилей. По их словам, 80% машин находится в идеальном состоянии: из 38 карет "скорой помощи" осталось только две 2014 г. и шесть 2015 г., которые уже в следующем году подлежат замене.

Негодование сотрудников городской ССМП связано с появлением в "подконтрольных администрации Нижнего Тагила СМИ и пабликах в соцсетях" статей и видео, подтверждающих необходимость перехода "скорых" на аутсорсинг. В них авторы указываются на изношенность автопарка, упоминая при этом только восемь машин, которые уже в скором времени должны быть списаны.

"Хотелось бы опровергнуть репортаж нашего местного паблика ТТ о том, что мы ездим на старых машинах, которые нужно поменять. Конкретно я езжу на машине 2017 г. Чтобы вы понимали, это был конец семнадцатого года, когда нам ее дали и работает она, по факту, с восемнадцатого года, - рассказывает один из водителей "скорой". – Машина в идеальном состоянии: на ней нет гнили, которую показали на одной единственной машине, которая идет под списание. То есть она вполне пригодна для работы и прослужат еще три года минимум".

Напомним, что эксперты назвали стоимость аутсорсинга тагильской "скорой" российским антирекордом. Помимо этого, на заседании круглого стола, вместе с экспертами водители ССМП Нижнего Тагила обсудили все плюсы и минусы перехода на аутсорсинг, заключив, что переход "скорой помощи" к частнику может не только негативно сказаться на трудовом договоре сотрудников бригад, но и на жизни и безопасности пациентов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Водители "скорых" Нижнего Тагила ответили властям: "Мы уже и так ездим на новых машинах"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Аутсорсинг, увольнение, скорая помощь, Нижний Тагил, автопарк



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.12.2020 08:23 Мск Депутат ЗакСО возьмет на контроль переход "скорых" Нижнего Тагила на аутсорсинг
Ранее 02.12.2020 12:58 Мск Стоимость аутсорсинга тагильской "скорой" назвали антирекордом в России
Ранее 02.12.2020 12:32 Мск Несостоявшийся конкурс по переводу "скорых" Нижнего Тагила частнику не означает, что аутсорсинг отменяется
Ранее 02.12.2020 11:25 Мск Эксперт: В мире нет повсеместной практики перевода "скорой помощи" на аутсорсинг
Ранее 01.12.2020 09:01 Мск Аутсорсинг отменяется? Конкурс по передаче тагильских "скорых" частнику не состоялся
Ранее 30.11.2020 21:40 Мск Как и ожидалось: на "скорые" Нижнего Тагила претендует "дочка" "Ростеха"
Ранее 28.11.2020 14:08 Мск Медики Нижнего Тагила против аутсорсинга: "Правительство решило нас продать"
Ранее 17.11.2020 09:41 Мск Куйвашева попросили отложить идею с аутсорсингом "скорой" на 2022 год

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети