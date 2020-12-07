В одной из больниц Екатеринбурга медбрат пригрозил убить пациентов с ковидом

В одной из больниц Екатеринбурга медбрат пригрозил убить пациентов, у которых выявлен коронавирус.

Как сообщили родственники одной из лежавших в больнице №14 пенсионерок Telegram-каналу Mash, медбрат заявил "ковидным" пациентам: "С радостью поставил бы вам уколы, чтобы вы все сдохли уже". При этом в ответ на жалобы доктора якобы посоветовали родным купить дорогой аппарат, а затем и вовсе отправили старушку долечиваться домой. Сейчас ее положили в другую больницу из-за очередного обострения пневмонии.

В управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга пообещали проверить данную информацию.

Напомним, в воскресенье в Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 389 инфицированных. В Екатеринбурге за сутки было выявлено 193 новых заболевших.