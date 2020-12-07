В приморском ковидном госпитале замерзают пациенты - в палатах нет отопления и дверей

На севере Приморья, в городе Дальнегорск, в новом госпитале для пациентов с коронавирусной инфекцией замерзают больные.

На видео, которое появилось в соцсетях, одна из пациенток рассказывает про условия в медучреждении.

Как пишет Regnum, в начале декабря в больнице были переоборудованы психиатрическое и терапевтическое отделения для ковидных больных. На помощь приехали врачи из Забайкалья.

По словам женщины, в бывшем психиатрическом отделении очень холодно, нет дверей, отопления, обогревателей, розеток. В палате термометр показывает 15 градусов тепла.

Родственники пациентки принесли обогреватель, но палата большая, и прогреть ее невозможно. Женщины лежат на кроватях в одежде.

Отметим, в этой больнице недавно сменился очередной главный врач, который провел ряд кадровых перестановок.