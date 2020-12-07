На Южном Урале от COVID-19 скончались три врача

В Челябинске от коронавирсной инфекции скончались два врача, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Скончались врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии городской больницы №8 и врач-гинеколог Челябинской областной клинической больницы.

Обоим было по 38 лет. Предварительный диагноз - коронавирусная пневмония.

"Министерство здравоохранения Челябинской области, ГКБ №8 и коллектив ЧОКБ выражает искренние соболезнования родным и близким", - сообщили в министерстве.

Кроме того, в ноябре в ЗАТО Снежинск после тяжелой и непродолжительной болезни умер заведующий патологоанатомическим отделением ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России. У него был коронавирус.