На Южном Урале от COVID-19 скончались три врача
В Челябинске от коронавирсной инфекции скончались два врача, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.
Скончались врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии городской больницы №8 и врач-гинеколог Челябинской областной клинической больницы.
Обоим было по 38 лет. Предварительный диагноз - коронавирусная пневмония.
"Министерство здравоохранения Челябинской области, ГКБ №8 и коллектив ЧОКБ выражает искренние соболезнования родным и близким", - сообщили в министерстве.
Кроме того, в ноябре в ЗАТО Снежинск после тяжелой и непродолжительной болезни умер заведующий патологоанатомическим отделением ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России. У него был коронавирус.