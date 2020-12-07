07 Декабря 2020
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Спорт Свердловская область
фан-зона ХК Автомобилист (2020) | Фото: Накануне.RU

"Автомобилист" потерпел восьмое поражение подряд в чемпионате КХЛ

Хоккейный клуб "Автомобилист" потерпел очередное поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда уступила на выезде казанскому "Ак Барсу".

Встреча прошла в воскресенье и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Шайбы в составе "Ак Барса" забросили Станислав Галиев и Стефан Да Коста. Голевые передачи в обоих случаях отдал Никита Лямкин.

Поражение в Казани стало для команды Билла Питерса уже восьмым подряд в чемпионате. Сейчас "Автомобилист" с 40 очками находится на шестом месте в таблице Восточной конференции. Следующий матч уральцы проведут завтра, 8 декабря, против омского "Авангарда".

Напомним, ранее Билл Питерс прокомментировал неудачную серию своей команды и попробовал найти объяснение произошедшему.

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"Автомобилист" потерпел восьмое поражение подряд в чемпионате КХЛ

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Теги: Автомобилист, поражение, Ак Барс, КХЛ



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