"Автомобилист" потерпел восьмое поражение подряд в чемпионате КХЛ

Хоккейный клуб "Автомобилист" потерпел очередное поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда уступила на выезде казанскому "Ак Барсу".

Встреча прошла в воскресенье и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Шайбы в составе "Ак Барса" забросили Станислав Галиев и Стефан Да Коста. Голевые передачи в обоих случаях отдал Никита Лямкин.

Поражение в Казани стало для команды Билла Питерса уже восьмым подряд в чемпионате. Сейчас "Автомобилист" с 40 очками находится на шестом месте в таблице Восточной конференции. Следующий матч уральцы проведут завтра, 8 декабря, против омского "Авангарда".

Напомним, ранее Билл Питерс прокомментировал неудачную серию своей команды и попробовал найти объяснение произошедшему.