"Яблоко" разработало проект реформы партии

Рабочая группа "Яблоко" разработала проект реформы партии.

Ее рассмотрят на предстоящем съезде. Лидер "Яблока" Григорий Явлинский минувшим летом анонсировал преобразование партии в идейную кадровую структуру. Закончить обсуждение инициатив и внести соответствующие поправки в устав должны были в ноябре, однако из-за пандемии COVID-19 съезд отложили до весны 2021 года.

Известно, что порядок вступления в партию ужесточат. Сейчас достаточно подать заявление и получить одобрение местного, регионального или федерального руководства.

Теперь "Яблоко" намерена ввести испытательный срок в полгода или год, в течение которого новобранец не будет иметь права голоса. Большинству новобранцев предложат статус сторонников — они смогут выдвигаться от партии на муниципальных выборах и голосовать на праймериз.

Впредь "яблочникам" будет запрещено членство не только в другой зарегистрированной партии, как сейчас, но также и в незарегистрированной партии или объединении, участвующем в выборах и имеющем программу.

Сроки полномочий лидеров региональных отделений станут такими же, как и у председателя партии — два срока по четыре года, пишет "Коммерсант".

Ранее сообщалось о том, что партия "Яблоко" до Нового года откроет учебу в федеральной школе, в которой будут готовить молодых политиков.

Набор первого потока начнется уже на этой неделе и продлится до 6 декабря. Поступить в школу могут люди демократических взглядов от 18 до 30 лет, поддерживающие политику "Яблока", даже если они участвуют в других демократических движениях — например, сторонники Алексея Навального.