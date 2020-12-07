Россияне одобряют действия властей по борьбе с COVID-19

Большинство граждан России одобряют действия властей по борьбе с COVID-19, следует из опроса НИУ ВШЭ.

65% участников исследования сообщили, что одобряют политику властей по борьбе с коронавирусом. Максимальную поддержку принимаемым мерам одобряют жители Москвы.

В малых городах уровень одобрения составляет 63% - люди боятся потерять работу. 48% опрошенных сообщили, что их материальное положение за последний год не изменилось, улучшилась ситуация у 16%, об ухудшении сообщили 35%, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, к лету следующего года произойдет ослабление COVID-19, сообщил главврач больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

По его словам, к концу 2021 года коронавирус отступит.