Родственники погибших в крушении "Суперджета" подали иск к производителям комплектующих самолета

Семьи жертв крушения SSJ 100 в Шереметьево требуют компенсации морального вреда и материального ущерба от производителей комплектующих авиалайнера.

Ответчиками в суде Парижа выступают семь иностранных компаний, а также перевозчик "Аэрофлот".

Среди ответчиков - пять французских, немецкая и американская компании, которые изготавливали оборудование для лайнера. Как считают представители истцов, SSJ 100 не соответствовал нормам летной годности по молниезащите. Как следствие, самолет, получив удар молнией, пилот не смог совершить аварийную посадку, пишет "Коммерсант".