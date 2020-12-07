Родственники погибших в крушении "Суперджета" подали иск к производителям комплектующих самолета
Семьи жертв крушения SSJ 100 в Шереметьево требуют компенсации морального вреда и материального ущерба от производителей комплектующих авиалайнера.
Ответчиками в суде Парижа выступают семь иностранных компаний, а также перевозчик "Аэрофлот".
Среди ответчиков - пять французских, немецкая и американская компании, которые изготавливали оборудование для лайнера. Как считают представители истцов, SSJ 100 не соответствовал нормам летной годности по молниезащите. Как следствие, самолет, получив удар молнией, пилот не смог совершить аварийную посадку, пишет "Коммерсант".
Напомним, в мае 2019 года в результате жесткой посадки и начавшегося из-за этого пожара погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Десять человек получили травмы, всего на борту находилось 78 пассажиров и пять членов экипажа, самолет должен был лететь из Москвы в Мурманск, но после возникновения неполадок (а они возникли из-за удара молнии) вернулся в Шереметьево.Капитана воздушного судна Дениса Евдокимова следствие считает виноватым в авиакатастрофе.