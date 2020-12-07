Тиньков спрогнозировал свое выздоровление

Российский миллионер Олег Тиньков, который перенес операцию по пересадке костного мозга, заявил, что ожидает своего полного выздоровления в середине 2021 года.

Он сослался на врачей, которые пообещали ему: "позитив будет через год". При этом бизнесмен пожаловался в своем Instagram на то, что "врачи постоянно двигают сроки".

С момента трансплантации прошло 150 дней, отметил Тиньков.

Напомним, у 52-летнего бизнесмена осенью прошлого года нашли лейкимию. Тинькову проводили химиотерапию, у него был сепсис, а несколько месяцев назад он переболел коронавирусом. Сейчас принято решение о пересадке костного мозга.