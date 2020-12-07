07 Декабря 2020
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колесо шасси шина самолет Уральские авиалинии Airbus A320neo (2019) | Фото:Накануне.RU

Создать методику оценки стоимости сертификации самолетов предложил "Ростех"

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов высказался о необходимости подготовить методику оценки стоимости сертификации авиалайнеров.

Он считает, что это поможет снизить стоимость самолетов. Ранее Чемезов сообщил, что стоимость сертификации в Росавиации вдвое выше, чем была в Международном авиационном комитете.

Как считает глава "Ростеха", по итогам работы по созданию методики цены на сертификацию удастся опустить до уровня, существовавшего до перехода сертификационных полномочий от МАК к Росавиации, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, Росавиация получила заявку корпорации "Иркут" на получение сертификата для доработанного "Суперджета" – RRJ-95NEW-100, он же SuperJet New.

Главное отличие от базовой модели – максимальное импортозамещение узлов, агрегатов и систем.

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Создать методику оценки стоимости сертификации самолетов предложил "Ростех"

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Теги: самолет, Ростех, Росавиация



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