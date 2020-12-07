ЦСКА сыграл вничью с "Химками" - 2:2

Футболисты московского ЦСКА провели встречу с подмосковными "Химками" в 17-м туре Российской премьер-лиги.

Игра закончилась ничьей. Матч, который состоялся в Москве, завершился со счетом 2:2.

ЦСКА с 33 очками находится на третьем месте в турнирной таблице, "Химки" - на 12 месте (очков).

Напомним, в Российском футбольном союзе предложили ограничить раздутые доходы российских футболистов.

Член комитета РФС по этике Андрей Созин полагает, что ограничения спровоцируют переходы игроков из команды в команду в поисках выгоды, поэтому решение должно приниматься на уровне руководства премьер-лиги.