07 Декабря 2020
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коронавирус 2019-nCoV COVID-19 (2020) | Фото: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention`s Public Health Image Library (PHIL)/wikimedia.org

Главврач Филатовской больницы: коронавирус отступит к концу 2021 года

К лету следующего года произойдет ослабление COVID-19, сообщил главврач больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

По его словам, к концу 2021 года коронавирус отступит. По словам медика, это произойдет из-за вакцинации, сообщает "Россия 1".

Тем временем, стала известная предельная отпускная цена на вакцину против коронавируса "Спутник V". По данным помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова, цена за два компонента составит 1942 рубля.

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Главврач Филатовской больницы: коронавирус отступит к концу 2021 года

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Теги: вакцина, коронавирус



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