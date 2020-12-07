Чубайс выстрелил из гаубицы в Санкт-Петербурге

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы из Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

По его словам, он сделал это "в ознаменование начала новой миссии". "В ознаменование начала новой миссии ровно в 12:00 совершил выстрел из гаубицы Д30 на Петропавловской крепости! (Вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий нет) ",— написал Чубайс на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Правительство РФ утвердило директиву, в которой рекомендовало сменить Чубайса на посту главы "Роснано". Вместо него на этот пост было предложено назначить первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в новой должности спецпредставителя президента по связям с международными организациями бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс не будет госслужащим и не войдёт в штат сотрудников администрации.