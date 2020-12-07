Белорусские власти заявили о более 300 задержанных в ходе протестов

Более 300 человек были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Минске во время акций протестов.

В отношении них заведены административные дела. Как говорят в милиции, задержанные "обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы", сообщает РИА «Новости».

Напомним, неделю назад власти задержали в Минске около 250 человек. В городе были замечены военные грузовики, автозаки и водомет.