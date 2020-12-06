Сломался двигатель. В Югре вертолёт "ЮТэйр" вернулся в аэропорт Нягани

Сегодня в Югре совершил вынужденную посадку вертолёт "ЮТэйр – вертолётные услуги", сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Борт вылетел в 15.57 из Нагяни в Берёзово. В полёте выяснилось, что неисправен правый двигатель Ми-8Т. Капитан принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка в аэропорту Нягани прошла в штатном режиме в 16.11.

На борту были три члена экипажа и восемь пассажиров. Рейс не регулярный, производился по заданию санитарной авиации. Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.