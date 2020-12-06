Кипр выдал России бывшего советника главы Росрыболовства, обвиняемого в многомиллионном мошенничестве

Хохлову вменяют мошенничество с сумой ущерба в $7 млн.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Кипра экстрадировали в Россию бывшего советника руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрия Хохлова", - цитирует ТАСС официального представителя Генеральной прокуратуры РФ Андрея Иванова .





