Кипр выдал России бывшего советника главы Росрыболовства, обвиняемого в многомиллионном мошенничестве
Кипр выдал России бывшего советника руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрия Хохлова, которому вменяют крупное мошенничество, передаёт корреспондент Накануне.RU.
"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Кипра экстрадировали в Россию бывшего советника руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрия Хохлова", - цитирует ТАСС официального представителя Генеральной прокуратуры РФ Андрея Иванова.
Хохлову вменяют мошенничество с сумой ущерба в $7 млн.