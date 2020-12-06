06 Декабря 2020
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Происшествия Пермский край
Сгоревший автобус, трасса (2020) | Фото: vk.com/barda_da

В Прикамье на трассе сгорел пассажирский автобус

На одной из трасс Пермского края сгорел автобус, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Кадры появились в соцсетях. Автор поста в одной из групп отмечает, что автобус ехал по трассе Юго-Камский – Оса, а загорелся в 3 км от посёлка Новый.

"Как сказал двоюродный брат, ехавший в этом автобусе, сначала прозвучал хлопок, как колесо лопнуло, и потом началось возгорание", - написала в комментариях Наталья Я.

По некоторым данным, в автобусе ехали призывники, которых вскоре после начала пожара пересадили в другой автобус и отправили в пункт назначения.

Сгоревший автобус, трасса(2020)|Фото: vk.com/barda_da

Сгоревший автобус, трасса(2020)|Фото: vk.com/podslushanoperm?_smt=public:2

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В Прикамье на трассе сгорел пассажирский автобус

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Теги: автобус, трасса, Юго-Камский, Оса



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