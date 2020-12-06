В Прикамье на трассе сгорел пассажирский автобус

На одной из трасс Пермского края сгорел автобус, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Кадры появились в соцсетях. Автор поста в одной из групп отмечает, что автобус ехал по трассе Юго-Камский – Оса, а загорелся в 3 км от посёлка Новый.

"Как сказал двоюродный брат, ехавший в этом автобусе, сначала прозвучал хлопок, как колесо лопнуло, и потом началось возгорание", - написала в комментариях Наталья Я.

По некоторым данным, в автобусе ехали призывники, которых вскоре после начала пожара пересадили в другой автобус и отправили в пункт назначения.