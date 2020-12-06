06 Декабря 2020
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Теплосети, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске высоко оценили первый год работы концессионного соглашения о теплоснабжении города

С момента передачи системы теплоснабжения Нижневартовска в концессию прошёл год. 3 декабря АО "Горэлектросеть" представило администрации города ежегодный отчет о промежуточных результатах работы концессионера по выполнению взятых на себя обязательств, сообщили Накануне.RU в мэрии.

С отчётом познакомились исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко, представители департаментов ЖКХ и строительства. Также участие во встрече приняли депутат Госудмы Евгений Марков, его коллеги из городской и окружной дум, а также представители общественного контроля.

В рамках отчета состоялась рабочая поездка по объектам теплоснабжения города. Первым стала возведённая в 1960-ых котельная "Рыбозавод". Концессионер планирует перепрофилировать котельную в подмешивающую станцию с целью обеспечить бесперебойную подачу тепла и горячей воды жителям старой части города. Данное решение – в стадии согласования.

"Мы проводим постоянный контроль за исполнением обязательств концессионера по всем аспектам соглашения, - пояснил Дмитрий Кощенко, -Соблюдение сроков создания или реконструкции объектов системы теплоснабжения, достижение плановых значений показателей, осуществление инвестиций".

Теплосети, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Участники поездки посетили новую газовую котельную на улице Нововартовская, которую Горэлектросеть возводит в рамках отдельного инвестпроекта. Здесь специалисты рассказали о внедрении современных технологий на объекте и установке нового оборудования. После реконструкции системы теплоснабжения в рамках концессии подобное оборудование будет установлено на котельных Нижневартовска.

"На 2021 г., согласно плану мероприятий, по концессионному соглашению намечен первый этап реконструкции городских котельных 3А и 5, - сказал генеральный директор АО "Горэлектросеть" Юрий Елин. - Предусмотрена модернизация шести центральных тепловых пунктов, а также реконструкция сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения – это 14 объектов".

В этом году по соглашению основная доля затрат – закупка материалов и оборудования для будущего ремонта, проведение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажные работы по замене ветхих участков сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения, общей протяженностью 5 километров.

"Когда в прошлом году принимали решение передачи системы теплоснабжения города в концессию, - поделился заместитель председателя думы города Сергей Землянкин, - лично был уверен, что этот шаг принесет пользу нашему городу. По итогам года мы видим, что положительный эффект есть. Уверенность подтвердилась во многом потому, что предприятие, взявшее на себя обязательства концессионера, давно работает в Нижневартовске и хорошо нам известно".

Сергей Землянкин(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Сегодня тариф, установленный для филиала "Управление теплоснабжения" АО "Горэлектросеть" Региональной службой по тарифам на первое полугодие 2021 г., не превышает среднеокружной уровень и составляет 1 тыс. 771 руб. за гикокалорию. К примеру, в Ханты-Мансийске этот же показатель равен 2 тыс. 141 руб., в Сургуте – 1 тыс. 852 руб., в Излучинске – 2 тыс. 71 руб. Тарифы в Нижневартовске утверждены на пять лет с минимальным ростом ниже инфляции.

"Граждан, конечно, интересуют насущные вопросы – будет ли у них тепло, как изменятся тарифы? – отметил председатель комиссии по строительству и ЖКХ Общественной палаты города Нижневартовска Александр Клевчук. - Были люди, которые выступали против передачи системы теплоснабжения в концессию. По результатам отчета очевидно: страхи, которые они испытывали, не оправдались. Это не окончательный результат, прошёл всего год, и работы впереди предстоит много".

Теплосети, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Евгений Марков поблагодарил главу Нижневартовска Василия Тихонова за организацию встречи и создание условий для общественного контроля деятельности концессионера.

"После знакомства с отчетом лишний раз убедился в компетентности концессионера, - отметил Евгений Марков. - Это один из важных показателей для успешной реализации концессионного соглашения. Рынок концессий в России урегулирован не до конца. На рассмотрении в Госдуме находится порядка 12-ти законопроектов. Механизм ещё нужно дорабатывать".

Евгений Марков(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Срок концессионного соглашения составляет 25 лет. Все мероприятия по строительству и реконструкции концессионер обязуется выполнить в первые десять лет.

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В Нижневартовске высоко оценили первый год работы концессионного соглашения о теплоснабжении города

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Теги: тепло, концессия, Нижневартовск, Сергей Землянкин, Евгений Марков



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