Мы не знаем, что происходит с данными на нас - депутат ГД

Наши персональные данные, предоставленные цифровым платформам, похоже, уже никогда нельзя удалить, что создает непредвиденные опасности для людей. К этому выводу пришли депутат Госдумы Николай Николаев и, с некоторыми оговорками, Артем Генкин - доктор экономических наук, профессор, автор монографий и статей по теории денег, финансовым и информационным технологиям, президент АНО "Центр защиты вкладчиков и инвесторов", которого депутат пригласил в свою передачу.

"По закону у меня есть право потребовать, чтобы мои данные были стерты. Более того, при мне могут нажать кнопку Delete, и файлик с моими данными куда-то исчезнет, но это не факт, что он не остался там. И как это проконтролировать, я абсолютно не понимаю. Возможен ли общественный контроль над использованием персональных данных?" - задал вопрос депутат.

"Существуют процедуры, например в Татарстане, когда создается комиссия по уничтожению данных. Она производит необходимые манипуляции с видеофиксацией и заполнением протокола, и юридически не остается этой информации. Она выводится из легального оборота. Но обеспечить доказательств того, что не осталось копий этой информации, мы, скорее всего, не можем. Обратные утверждения были бы лукавством. У меня ощущение, что нет гарантий физического исчезновения этой информации ", - сказал эксперт.

"Меня тоже те ответы, которые я получал, не убедили. Ну, будет юридическая процедура. Но мы боимся использования наших данных не в легальной плоскости, а как раз наоборот, в нелегальной . А как от этого защититься, ответа нет", - отметил Николаев.

Генкин согласился, что информация на человека "будет путешествовать безгранично, какая бы комиссия что бы ни делала с исходной". При этом эксперт отметил, что персональные данные собирают коммерческие банки, интерес которых не совпадает или даже противоречит общественным интересам.

Депутат также обратил внимание на фактическую беззащитность граждан в отстаивании своих прав на неприкосновенность своих персональных данных.

"Несколько раз в год мы обсуждаем скандалы, связанные с утечкой персональных данных, в том числе из ведущих банков страны, например из Сбербанка. И никто за это ответственности не понес. Я не видел, чтобы кто-то возместил убытки людям. Более того, очень плохо, что мы не можем проверить, продаются ли наши личные персональные данные или нет. Мы не можем проверить, наши данные утекли или нет. А значит, мы не можем предъявить иск банку, который допустил утечку. Получается, что мы все красиво говорим о сохранности данных, но это остается только словами", - подчеркнул депутат.

Он добавил, что можно еще сменить номер счета или карту, но что делать с биометрическими данными, которые сменить невозможно? И если утекут эти данные, то последствия для человека могут быть катастрофическими.

Генкин признал как непрозрачность оборота персональных данных, который человек уже не может никак контролировать, так и проблему подделки биометрических данных. Правда, выразил надежду, что подделывать их будет слишком дорого и невыгодно.

Как уже сообщало Накануне.RU, проблема нелегального оборота персональных данных предстала в таком свете. В сентябре волонтер общественной организации "Роскомсвобода" Анна Кузнецова купила в интернете за 16 тыс. руб. у торговца данными информацию о своем передвижении за месяц. Она выслала ему свое фото, и через два дня он предоставил ей отчет о ее передвижении на основании данных с уличных камер. Этот случай доказывает, что к данным есть доступ посторонних лиц, и любого человека можно выследить, получив досье о местах его пребывания за любой промежуток времени. А согласно недавно принятому закону о едином федеральном информационном регистре населения, данные о гражданах государство сможет продавать частным лицам и компаниям, что делает людей заложниками неизвестно кого.

Специалист в области искусственного интеллекта и социальных сетей, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов, недавно вошедший в Совет по правам человека при президенте, отмечал, что при цифровизации возникает новый вид власти, "которая будет принадлежать не чиновникам, а новому цифровому классу - сисадминам, программистам, которые имеют доступ к данным за пределами всех прав доступа, потому что они эти права доступа и назначают".

"Возникает невидимый слой власти, который находится вне традиционных институтов", - сказал Ашманов.