В Перми прокуратура извинилась перед активистом, возражавшем против строительства еврейского центра

В Перми сотрудники прокуратуры письменно извинились перед активистом Романом Юшковым за незаконное уголовное преследование, передаёт корреспондент Накануне.RU. Дело о возбуждении ненависти по национальному признаку ранее завели после его выступления на общественных слушаниях о строительстве в столице края еврейского центра.

Соответствующую бумагу он получил 5 декабря.

Добавим, ранее уже был несколько раз наказан за "возбуждение ненависти или вражды" (статья 282 УК РФ). Однако позже он попал под декриминализацию этого пункта уголовного кодекса. В 2017 г. Юшкова оштрафовали на 350 тыс. руб. с запретом преподавательской деятельности. Причиной преследования стало то, что он опубликовал в блоге статью, которую суд посчитал разжигающей ненависть или вражду. Позже суд снизил сумму до 200 тыс. руб. и разрешил платить его в рассрочку. Второй вердикт касается статьи "Хватит кормить чужаков", рассказывающей о доходах и расходах республик СССР. Суд приговорил Юшкова к двум годам условно. В свете принятого Владимиром Путиным решения о декриминализации статьи 282 УК РФ суд освободил активиста от этих наказаний. Сообщалось, что Юшкову должны вернуть заплаченный штраф. Позже его оправдали по обвинению в "отрицании холокоста" – сомнении в том, что во время Второй Мировой войны погибли 6 млн евреев.