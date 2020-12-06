В Москве полицейский, ранивший ребёнка из пистолета, попал под "уголовку"

По факту стрельбы в подростка с Москве возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости начальник управления информации и общественных связей столичного главка Владимир Васенин.

По его словам, стрельба произошла в ночь на 6 декабря на Судостроительной улице столицы. Сотрудник ППС, будучи на отдыхе, выстрелил из травматического пистолета в школьницу. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Силовик попал под служебную проверку, в результате которой он может потерять пост.

Напомним, ранее стало известно, что старший сержант поругался с 13-летней пострадавшей, достал из кармана табельное оружие и прострелил ей ногу. На крики прибежали соседи, которые увидели, как полицейский пытается затащить девочку в подъезд. Врачи госпитализировали жертву нападения в больницу, где она рассказала, что стрелок – знакомый её родителей, и он якобы пытался до неё домогаться.